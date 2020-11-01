«Я пока не кипарис, а молодой дубок»: Анита Цой за три месяца похудела на 12 килограммов

Как отметила певица, она просто задалась целью выглядеть, как пять-семь лет назад.

Певица Анита Цой в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ призналась, что скинула за последние три месяца порядка двенадцати килограммов.

«Я пока не кипарис, а молодой дубок. Просто задалась целью выглядеть, как лет пять-семь назад. Я, честно скажу, очень люблю поесть. Генетически от рождения, скажем так, я не модель. Я мясо и сало сейчас спокойно могу есть. За курс похудения заплатила 300 тысяч рублей. Даже тренер в тренажерном зале снизил для меня нагрузки». Анита Цой

Как отметила звезда, одно время ей очень не нравился ее нос. Впрочем, позже она все же отказалась от идеи его исправить, сделав пластическую операцию. «Пятачок мне не нравился. Хотела нос удлинить, но передумала, — заметила звезда.

Ранее Анита Цой рассказывала, что худеет ради концерта в Кремле. Он должен состояться в феврале 2021 года, если, конечно, все планы не спутает пандемия.