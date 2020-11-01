И розовый, и бордовый: Васильев показал модное в этом сезоне сочетание оттенков красного

На «Модном приговоре» Первого канала представили сочный комплект, который был полностью составлен из одежды разных красных оттенков. Подобное цветовое решение сегодня в тренде, однако впервые соединять, казалось бы, несоединимые вещи стали еще в 90-е. Об этом рассказал Александр Васильев.

«Комплект выполнен в очень женственных, ярких тонах, где присутствуют оттенки розового, красного, оранжевого, карамелевого. Они больше всего характерны для знаменитого дизайнера 90-х годов прошлого века Кристиана Лакруа. Раньше считалось, что эти цвета взаимоисключают другу друга, но он пропел им настоящую оду цвета», — прокомментировал историк моды.

Эвелина Хромченко добавила, что представленный на подиуме модный комплект, воплотил любовь современных дизайнеров не только к 90-м, но и к 70-м годам, которые становятся актуальными, заменяя собой тренд на «лихие». В частности, об этом говорит крупный двубортный воротник на пальто. По словам стилиста, мода уже давно не выдает никаких новых решений, а модельеры лишь стилизуют старое.