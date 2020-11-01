«У нее много знакомых мальчиков»: Алена Апина рассказала о личной жизни единственной дочери

Певица Алена Апина в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказала об увлечениях своей единственной дочери Ксении Иратовой. Совсем скоро наследнице яркой исполнительницы исполнится 19 лет. Она выросла настоящей красоткой.

«Пока, к счастью, речи быть не может, чтобы она сделала меня молодой бабушкой. У нее прекрасная пора, которая называется юность. У нее много знакомых мальчиков. Сидеть дома рядом с маминой юбкой – ни в коем случае не про нее». Алена Апина

Как отметила Апина, которая сама четыре года назад рассталась со вторым мужем, пока она замуж не торопится. «Штамп в паспорте? Зачем? Мне штамп в сердце нужен. А штамп в паспорте нет», — заметила она.

Напомним, что дочь Алена Апина родила в 2001 году от продюсера Александра Иратова. Свадьбу они сыграли в 1993 году. На торжестве присутствовали в свое время многие звезды шоу-бизнеса. После развода Алена Апина предпочитает быть одна и не заводить новые отношения.