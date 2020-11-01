Рыбин и Сенчукова в разгар пандемии закатили вечеринку в ресторане за двести тысяч рублей

Музыкант Виктор Рыбин и его жена певица Наталья Сенчукова в разгар пандемии закатили вечеринку в ресторане на воде. Об этом было рассказано в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ. Исполнительнице 25 октября исполнилось 50 лет. Банкет обошелся в двести тысяч рублей.

«Мне конвертики с деньгами подарили. Сумочку вот дали. Пятьдесят лет – это для меня не какой-то рубеж с цифрой. Я даже на 30 лет не ощущаю себя. Пока все хорошо в моей жизни». Наталья Сенчукова

Интересно, что на торжестве по случаю пятидесятилетия Натальи Сенчуковой появилась и ее давняя близкая подруга модель Оксана Федорова со своим мужем. «Мой муж давно с ними дружил. Еще до знакомства со мной. Все девочки когда-то хотели быть похожими на Наталью Сенчукову. Они столько всего пережили в своей жизни вместе со своим мужем, так что хочется пожелать им счастья», — сказал она.

Ранее Наталья Сенчукова признавалась, что увела Виктора Рыбина от его второй жены. При этом она говорила, что впоследствии подружилась с его бывшей женой.