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«Платье на бедре сейчас треснет»: Нюша в красном мини на шнуровке ошеломила поклонников

Звезда запечатлелась в дерзком наряде в открытом кузове автомобиля.

«Платье на бедре сейчас треснет»: Нюша в красном мини на шнуровке ошеломила поклонников
Нюша. Фото: Global look press

Певица Нюша подразнила своих поклонников игривым фотокадром, сделанным в открытом кузове автомобиля на полном ходу. Девушка красиво откинула голову назад, играя с волосами и приоткрыв губы. Однако главной изюминкой ее образа, конечно же, стало красное платье мини со шнуровкой по бокам.

Платье отлично подчеркивало все достоинства фигуры звезды, демонстрируя отсутствие нижнего белья. Кокетливый образ артистки изрядно раззадорил публику в Сети, а ее блог наполнился восторженными комментариями.

Нюша в красном мини на шнуровке
Нюша в красном мини на шнуровке. Фото: instagram.com/nyusha_nyusha/

«Безупречно, очень красивая!», «Вот это фигура! Я в восхищении!», «Нюша, вам невероятно идет этот красный цвет!», «Впечатляющее фото, но платье на бедре сейчас треснет», «Какое любопытное платьице, шнуровка прям на месте – бедро почти голое», — не смогли сдержать эмоций фолловеры.

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