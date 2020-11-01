«Платье на бедре сейчас треснет»: Нюша в красном мини на шнуровке ошеломила поклонников

Певица Нюша подразнила своих поклонников игривым фотокадром, сделанным в открытом кузове автомобиля на полном ходу. Девушка красиво откинула голову назад, играя с волосами и приоткрыв губы. Однако главной изюминкой ее образа, конечно же, стало красное платье мини со шнуровкой по бокам.

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Платье отлично подчеркивало все достоинства фигуры звезды, демонстрируя отсутствие нижнего белья. Кокетливый образ артистки изрядно раззадорил публику в Сети, а ее блог наполнился восторженными комментариями.