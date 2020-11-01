Юрия Лозу заставляют сносить шикарный дом стоимостью 30 миллионов рублей

Как отметил певец, история с коттеджем длится не один год.

Певец Юрий Лоза в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ признался, что у него уже много лет длятся суды за его шикарный дом в Подмосковье. Коттедж стоимостью 30 миллионов рублей могут снести в любой день. Земля, на котором стоит особняк, не принадлежит автору песни «Плот».

«Мне могут в любой момент сказать: «Сноси дом». Решить проблему я и другие жители не можем до сих пор. Не первый год идут тяжбы. Суды длятся последние 19 лет». Юрий Лоза

При этом обслуживание дома, как сказал музыкант, выходит ему в копеечку. Он платит по 60 тысяч рублей в месяц на содержание особняка. По словам Юрия Лозы, он не боится потерять дом. «Я надеюсь, что мне удастся узаконить свои права на землю. Пока, правда, сделать это не удается», — заметил звездный музыкант.

Напомним, что Юрий Лоза – популярный эстрадный исполнитель. Особую известность он приобрел в восьмидесятых годах прошлого века.