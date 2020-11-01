«Не верьте ничему плохому»: Толкалина высказалась о скандале вокруг квартир Баталова

Актриса Любовь Толкалина в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ высказалась вокруг скандальной истории с квартирами актера Алексея Баталова.

Как известно, актриса Наталья Дрожжина и ее муж Михаил Цывин подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере. Они якобы переписали на себя квартиры, которые на самом деле принадлежат вдове Баталова Гитане Аркадьевне и ее дочери. По одной из версий, эти люди обманным путем завладели двумя квартирами покойного актера Алексея Баталова. Предварительный ущерб составил 37 миллионов рублей.

«Хочу сказать только одно. Там все совсем не так, как представлено в СМИ. Совсем не так. Не верьте ничему плохому. Гитану Аркадьевну и ее дочь никто не обманывал. Это специально раздуто СМИ ради новостного повода. Я лично с Гитаной Аркадьевной не созваниваюсь. Но у нас есть старший по курсу. Мы помогаем Гитане Аркадьевне и Машеньке». Любовь Толкалина

Ранее стало известно, что Наталья Дрожжина и Михаил Цывин даже провели ночь в СИЗО. Правда, потом их отпустили. Сами они все обвинения в свой адрес считают надуманными.