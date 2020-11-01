Девочка в терракотовом: Богомолов запечатлел в кафе подросшую дочь от Мороз

Константин Богомолов отметился кафе со своей десятилетней наследницей Анной от первой жены актрисы Дарьи Мороз. Пара официально разошлась в 2018-м году, однако сохранила дипломатичные отношения. Также родители постарались, чтобы дочь не лишилась после их расставания внимания ни папы, ни мамы.
В заведении режиссер запечатлел подросшую дочь в терракотовом джемпере, на обнародованном в Сети снимке девочка улыбается и с удовольствием пьет купленный отцом коктейль.
«Мое счастье», — подписал фото Константин.
«Глаза папины», «Папина доча растет», «Копия отец», «Хорошенькая, давайте уже дублируйте», «Лупоглазик милый», «Дивная! Девочка-улыбка!», «Какая милая девочка!» — откликнулись фолловеры.
Отметим, что вторая жена театрального деятеля Ксения Собчак тоже хорошо поладила с падчерицей. Аня часто бывает в их доме и нередко замечается вместе с папой и его новой женой в путешествиях. Ранее Дарья Мороз рассказывала в одном из интервью, что светская львица вовсе не была причиной их развода. Инициатором расставания как раз оказалась сама актриса, и никакие третьи лица тут не замешаны.