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Ольга Кабо развелась с мужем и судится с ним за особняк стоимостью сорок миллионов рублей

Актриса решила поставить точку в отношениях с бизнесменом Николаем Разгуляевым.

Ольга Кабо развелась с мужем и судится с ним за особняк стоимостью сорок миллионов рублей
Ольга Кабо и Николай Разгуляев. Фото: Globallookpress.com

Актриса Ольга Кабо развелась со вторым мужем бизнесменом Николаем Разгуляевым. Об этом было рассказано в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Особняк Ольги Кабо
Особняк Ольги Кабо. Фото: Кадр из программы «Ты не поверишь!»

При этом сейчас звезда воюет с мужем за особняк. Риелторы оценивают его стоимость в сорок миллионов рублей. Дом, надо признать, просто шикарен. На первом этаже в нем расположена столовая и гостиная с камином. Вся мебель в коттедже из красного дерева. На втором этаже находится детская, спальня и комната для отдыха.

Отметим, что ни Кабо, ни ее теперь уже бывший муж комментариев прессе по поводу развода не дают. Предварительно актрисе досталась только квартира, нажитая в браке с Разгуляевым. Впрочем, не исключен вариант, что она продолжит бороться за шикарный особняк. Точка в этой истории пока еще не поставлена.

Напомним, что у Ольги Кабо от первого брака с бизнесменом Эдуардом Василишиным дочь Татьяна, которой 22 года. От отношений с Разгуляевым сын Виктор. Ему в этом году исполнилось восемь лет.

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Звездные разводыКанал НТВНиколай РазгуляевОльга КабоОльга Кабо последние новостиПрограмма "Ты не поверишь!"