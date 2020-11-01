«Что за красота!»: Дава не смог сдержать эмоций, увидев Бузову в кроп-топе и джинсах-бананах

Давид Манукян (Дава) подготовил для своей девушке Ольги Бузовой романтический сюрприз. Он встретил ее после работы на «Доме-2» с огромным букетом оранжевых роз, количество которых сложно посчитать.

Счастливая телеведущая расцвела, увидев роскошный букет, а блогер засыпал свою девушку комплиментами.

«Это что за красота! Какая красивая у нее улыбка! Ну как можно ее не любить? Как можно не влюбиться в такую красивую девочку? Самая красивая девочка у меня!» — сказал Манукян Бузовой.

Отметим, что Ольга предстала перед своим бойфрендом в кроп-топе и джинсах-бананах из вареного денима, а также маскулинных высоких ботинках на тракторной подошве. В качестве аксессуара звезда выбрала кожаный ремень Gucci с массивной пряжкой.