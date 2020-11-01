«И в купальнике жарковато»: похудевшая Летучая в секси-бикини показала обгоревшую грудь на Мальдивах

Елена Летучая, кажется, родилась с серебряной ложечкой во рту. По крайней мере, пока одни россияне работают на удаленке в своих квартирах во время пандемии, телезвезда меняет один курорт за другим. Несколько дней назад ведущая засветилась в Арабских Эмиратах, в теперь перебралась на Мальдивы.

Ее социальные сети переполнены радужными снимками с райских островов. Справедливости ради отметим, что блондинка тут все-таки по работе, она снимает свой проект «Летучий надзор». Тем не менее, определенную долю раздражения ее посты все-таки вызвали у россиян.

Одни предъявили Елене претензии в том, что слишком много кадров в Сети с ней в бикини, другим не понравилось, что она похудела.

«Как можно быть такой хвастливой?» «Мы тут маемся, она купальники свои выкладывает», «Зачем так худеть? Скелет просто!», «Лена, остановись! Слишком худая!» — написали, к примеру, фолловеры.

Однако, судя по всему, самой ведущей нравится и ее фотографии, и собственная фигура. В ответ на претензии девушка не стала оправдываться, а выставила очередные снимки в бикини, не постеснявшись показать обгоревшую на солнце грудь.

«Мне тут пишут, что в ленте много Лены в купальнике, так я на Мальдивах, друзья. Тут днем и в купальнике жарковато», — ответила Летучая.

Впрочем, в комментариях блога звезды достаточно верных почитателей, которых вполне устроил и внешний вид звезды, и содержание ее постов.