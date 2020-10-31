Машина, дом и бизнес: избранница Жигунова делит многомиллионное имущество с бывшим мужем

Сергей Жигунов является не только известным актером, но и обаятельным мужчиной. В свои 57 лет он недавно снова стал холостым. Артист сообщил, что во второй раз развелся с Верой Новиковой. В свое время он от нее ушел, когда влюбился в Анастасию Заворотнюк на съемках «Моей прекрасной няни». Однако тогда роман закончился и он вернулся к жене, снова сыграв с ней свадьбу. А теперь мужчину очаровала журналистка из Владивостока Виктория Ворожбит.

Поклонники сразу заметили, что новая избранница Жигунова очень похожа на Заворотнюк. Женщина уже съехалась с актером и живет вместе с ним в особняке. Не исключено, что скоро влюбленные захотят узаконить отношения. Но пока Виктория судится со своим бывшим мужем, так как они не могут поделить совместно нажитое имущество. Усложняет процесс и пандемия коронавируса, из-за которой заседания то переносятся, то отменяются.

Оказалось, что возлюбленная актера была замужем за дальневосточным медиамагнатом Виктором Сухановым. Адвокат Ворожбит Павел Солеваров рассказал, что заседания суда проходят примерно каждые полтора месяца. По закону, каждый из бывших супругов должен получить свою половину имущества, но так как богатства разнообразны и не имеют точной цены, возникли споры.

«Например, Виктория владеет автомобилем Toyota Lexus NX 200, приобретенным в браке. Его ведь не распилишь пополам. Например, он останется у жены, тогда она отдаст бывшему мужу половину стоимости машины деньгами», — отметил юрист.

По его словам, оценка машины составила 1,5 — 1,6 миллионов рублей. При этом другая сторона провела свою экспертизу и озвучила сумму в 2,2 миллиона.Теперь приходится выяснять, кто прав. Однако им также нужно поделить дом во Владивостоке, приобретенный в ипотеку. Он стоит около 11 миллионов рублей. Также на кону бизнес — информагенство и другие компании, которые оцениваются примерно в 50-70 миллионов рублей. Адвокат признался, что по скромным подсчетам возлюбленная Жигунова владеет имуществом, которое примерно оценивается в более чем 30 миллионов рублей. Но пока эта цифра теоретическая, так как нужно дождаться окончания суда, пишет издание «Комсомольская правда».