Умерла звезда фильма «А зори здесь тихие» Галина Филимонова

31 октября стало известно, что из жизни ушла одна из актрис, которая сыграла Галю Четвертак в фильме «А зори здесь тихие» 1970 года — Галина Филимонова. Женщине было 76 лет. Всего две недели назад она отметила день рождения. Что послужило причиной смерти, пока не сообщается. О трагедии написали в сообществе мастерской Юрия Красовского во «ВКонтакте».

Там поделились снимками Филимоновой, а также написали о ней теплые слова. Она много лет учила актерскому мастерству других актеров.

«Сегодня печальный день для нашей мастерской. Не стало Галины Ивановны Филимоновой, актрисы МДТ и долгие годы педагога нашей мастерской. Галина Ивановна воспитала несколько поколений артистов и режиссеров. Ее преданность театру и служение своему делу всегда вызывало восхищение. А высокая энергия, честность и талант заражали и заставляли сильнее углубляться в профессию и погружаться в процесс. Спасибо вам, Галина Ивановна!» — гласит сообщение.

Поклонники были опечалены этим известием. Актриса еще в 1993 году получила звание заслуженной артистки России. Она играла в Малом драматическом театре, а вот в фильмах почти не снималась. Ее можно увидеть всего в нескольких картинах, включая «Перед бурей» 1968 года, «Серебряные струны» 1987 года и телеспектакле «Бесы» 2008 года.

Напомним, что 31 октября также скончался известный британский актер Шон Коннери, который известен ролями в бондиане про агента 007.