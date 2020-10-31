«Открыл для себя целую Вселенную!»: Киркоров признался, что смог полюбить детей только сейчас

53-летний певец Филипп Киркоров воспитывает двоих детей – 9-летнюю Аллу-Викторию и 8-летнего Мартина. Наследники появились у «поп-короля» отечественной эстрады втайне от всех, благодаря суррогатной матери. Сегодня дочка учится в третьем классе, а сынок в новом учебном году впервые сел за парту.

Семейство Киркоровых приняло участие в передаче Максима Галкина «Сегодня вечером». Музыкант рассказал, какими растут его наследники. Огромную роль в воспитании играет дедушка, 88-летний Бедрос и его сестра Мари. Филипп признался, что до некоторого момента запрещал детям светиться на публике, пока не убедился, что они растут хорошими людьми.

В ходе передачи Киркоров и вовсе признался, что лишь в этом году, наконец, узнал своих детей по-настоящему близко. Раньше плотный гастрольный график не позволял ему сблизиться с дочкой и сыном.

«Был воскресным папой, — констатировал Киркоров. И признался: «Полюбил их только сейчас, за время этого страшного коронавируса. Я открыл для себя целую Вселенную!».