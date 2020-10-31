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«Открыл для себя целую Вселенную!»: Киркоров признался, что смог полюбить детей только сейчас

Артист вместе с дочерью Аллой-Викторией и сыном Мартином посетил шоу Максима Галкина.

«Открыл для себя целую Вселенную!»: Киркоров признался, что смог полюбить детей только сейчас
Филипп Киркоров. Фото: Global Look Press

53-летний певец Филипп Киркоров воспитывает двоих детей – 9-летнюю Аллу-Викторию и 8-летнего Мартина. Наследники появились у «поп-короля» отечественной эстрады втайне от всех, благодаря суррогатной матери. Сегодня дочка учится в третьем классе, а сынок в новом учебном году впервые сел за парту.

Семейство Киркоровых приняло участие в передаче Максима Галкина «Сегодня вечером». Музыкант рассказал, какими растут его наследники. Огромную роль в воспитании играет дедушка, 88-летний Бедрос и его сестра Мари. Филипп признался, что до некоторого момента запрещал детям светиться на публике, пока не убедился, что они растут хорошими людьми.

Филипп Киркоров
Филипп Киркоров. Кадр из передачи «Сегодня вечером»/Первый канал

В ходе передачи Киркоров и вовсе признался, что лишь в этом году, наконец, узнал своих детей по-настоящему близко. Раньше плотный гастрольный график не позволял ему сблизиться с дочкой и сыном.

«Был воскресным папой, — констатировал Киркоров. И признался: «Полюбил их только сейчас, за время этого страшного коронавируса. Я открыл для себя целую Вселенную!».

Филипп Киркоров с детьми
Филипп Киркоров с детьми. Фото: instagram.com/fkirkorov/

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