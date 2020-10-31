«Не хотел никому ничего говорить»: Влад Кадони сообщил о рождении девочки

Телеведущий и черный маг поделился снимками с выписки из роддома, где он позирует с мамой, держащей на руках новорожденного ребенка.

Влад Кадони одно время участвовал в проекте «Битва экстрасенсов». Он называет себя потомственным черным магом. Позже мужчина пришел на проект «Дом-2». Теперь он ведет популярное реалити-шоу вместе с Ольгой Бузовой. При этом о своей личной жизни колдун ничего не рассказывает. Некоторое время назад стало известно о его романе с продюсером «Битвы экстрасенсов» Анны Девицкой, но свадьбу они не сыграли.

Поэтому многие удивились, когда 3 октября Кадони опубликовал снимки, сделанные у роддома. Он предстал со своим младшим братом и моложавой мамой Еленой Голуновой, которая, к слову, называет себя потомственной ведьмой. На руках женщина держала новорожденного ребенка. телеведущий сообщил о пополнении в семье.

«Не знаю как ваши выходные, а мои переполнены глубокими и радостными эмоциями. У меня появилась сестра! Теперь у моей мамы три сына и маленькая дочка. Кто говорил, что после пятидесяти нет жизни?! У моей мамы, она только набирает обороты!!! Теперь мы большая многодетная семья!!! Несколько дней назад родилась эта крошка, но я не хотел никому ничего говорить, уж простите! Мамочка, люблю тебя безумно», — написал Влад.

Сама Елена тоже поделилась снимками. Она призналась, что мечтала о дочке. Поклонники и друзья стали поздравлять звездную семью. Многие отметили, что не видели маму Кадони с округлившимся животом. Они заподозрили, что 52-летняя женщина воспользовалась услугами суррогатной матери. Об этом написал и Телеграм-канал «НеМалахов».

«Вау! Поздравляю! Мама твоя — молодец! Так держать», «Ого. Какая мамуля молодец. Владик, очень рада за вашу семью, это так мило, теперь у тебя сестричка», «Вы думаете она сама произвела на свет дочку?», «Точно не рожала», «Обалдеть!!!! От души поздравляю вас!», «Ого! Вы умеете удивлять. Наши поздравления, девочки, точно не хватало», «Какие клевые», — прокомментировали пост подписчики.