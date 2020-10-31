«Счастливого Хеллоуина!»: Нетребко облачилась к празднику в «шахматный» наряд

В последний день октября многие отмечают самый «страшный» праздник в году – Хеллоуин. Оперная дива Анна Нетребко не осталась в стороне. Певица нарядилась в яркий и необычный наряд, который показала поклонникам в Instagram. Это «шахматная» туника, «жуткая» защитная маска на лице, черные очки. Антуража добавила пушистая фиолетовая шапка.

«Happy Halloween», — поздравила оперная певица подписчиков.

Телеведущая Эвелина Хромченко отреагировала с юмором: «У нас весь 2020 — чистый Хэллоуин». У Остальных подписчиков слов не нашлось, одни смайлики. Нетребко усыпали «цветами», «аплодисментами», «тыквами» и прочими атрибутами Хеллоуина.

больше по теме Диву видно сразу: Нетребко появилась на улице Петербурга в пальто цвета цикламена Оперная певица находится в Северной столице с гастролями.

Кстати, отмечают Хеллоуин и в семье Татьяны Навки и Дмитрия Пескова. Фигуристка показала, как кропотливо глава семейства вырезал гримасу на тыкве, и как пристально наблюдала за процессом их шестилетняя дочурка Надя.