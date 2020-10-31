Лера Кудрявцева показала танец дочери

49-летняя телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала в Stories своего Instagram видео танца двухлетней дочери Марии. Малышка весело крутилась под песню Аллы Пугачевой Волшебник-недоучка. Кудрявцева одела девочку во все розовое: малышка плясала в яркой футболочке с единорогом, штанишках с принтом и полосатых носочках. Волосы девочки молодая мама собрала резинкой в пальмочку.

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Маша задорно маршировала в такт песне, кружилась и приседала. В руках малышки — розовая ленточка как у настоящей гимнастки. Девочка размахивала аксессуаром перед камерой, воображая себя настоящей артисткой. В конце видео появилась и сама звездная мама: Лера Кудрявцева приспособила вторую такую же ленточку в качестве украшения для волос, и завязала на свой голове яркий бантик.

К слову, это второй ребенок телеведущей. У Кудрявцевой также есть взрослый сын от первого брака. В этом году ему исполнилось 30 лет. Внук знаменитости старше ее дочери всего на три месяца.