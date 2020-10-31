«Жизнь других» в Милане: сколько платят моделям на Неделе моды и почем местная…
Жанна Бадоева
Звездный гость
Маска к Хеллоуину: рисуем на лице образ подружки Джокера Харли Квинн
Видео

На 91-м году жизни умер Шон Коннери

Спустя месяц после дня рождения не стало исполнителя роли Джеймса Бонда. Британский актер был трехкратным лауреатом премии «Золотой глобус».

На 91-м году жизни умер Шон Коннери
Шон Коннери. Фото: Globallookpress.com

31 октября скончался Шон Коннери. Британский актер был исполнителем роли агента 007 Джеймса Бонда. Для многих он остается лицом знаменитой бондианы. Примечательно, что его не стало спустя месяц после дня рождения. 1 октября ему исполнилось 90 лет. Трагическое известие прозвучало в эфире телерадиовещательная корпорации BBC со ссылкой на родственников артиста.

Напомним, что в копилке Шона более 70 кинолент. Он участвовал в семи экранизациях творений Яна Флеминга. Но одним из самых главныз достижений актера, стало создание образа Джима Мэлоуна в драме про гангстеров «Неприкасаемые». За эту работу артист получил «Оскар» и «Золотой глобус». Он стал одним из немногих, кто был лауреатом «Золотого глобуса» три раза.

Шон Коннери в одном из фильмов. Фото: Globallookpress.com

Поклонники по всему миру скорбят по Коннери. Многие не могут поверить, что не стало одной из легенд кино. Он жил в браке с французской художницей Мишелин Рокбрю. Общий детей у них не было. А вот от первого брака с австралийской актрисой Дайан Силенто у нег есть сын — Джейсон Коннери, который успел подарить ему Дэшилл Куинн Коннери в 1997 году.

Тэги

Джеймс Бондзарубежные актерыумерутратаШон Коннери