На 91-м году жизни умер Шон Коннери

31 октября скончался Шон Коннери. Британский актер был исполнителем роли агента 007 Джеймса Бонда. Для многих он остается лицом знаменитой бондианы. Примечательно, что его не стало спустя месяц после дня рождения. 1 октября ему исполнилось 90 лет. Трагическое известие прозвучало в эфире телерадиовещательная корпорации BBC со ссылкой на родственников артиста.

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Напомним, что в копилке Шона более 70 кинолент. Он участвовал в семи экранизациях творений Яна Флеминга. Но одним из самых главныз достижений актера, стало создание образа Джима Мэлоуна в драме про гангстеров «Неприкасаемые». За эту работу артист получил «Оскар» и «Золотой глобус». Он стал одним из немногих, кто был лауреатом «Золотого глобуса» три раза.

Поклонники по всему миру скорбят по Коннери. Многие не могут поверить, что не стало одной из легенд кино. Он жил в браке с французской художницей Мишелин Рокбрю. Общий детей у них не было. А вот от первого брака с австралийской актрисой Дайан Силенто у нег есть сын — Джейсон Коннери, который успел подарить ему Дэшилл Куинн Коннери в 1997 году.