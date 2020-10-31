Ксения Собчак обратилась к Хабибу Нурмагомедову под его постом о религии

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов в своем микроблоге опубликовал серию постов о религии. Поводом для этого стали трагические события, произошедшие во Франции. Ранее в Ницце произошел терракт: террорист с ножом зарезал трех человек в церкви Нотр-Дам. Президент страны Эммануэль Макрон объявил тотальную войну радикальному исламизму, вызвав гнев множества мусульман.

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Хабиб разместил в Instagram изображение президента Франции с отпечатком ботинка на лице. Боец подписал публикацию гневными словами в адрес Макрона:

«Да обезобразит Всевышний лицо этой твари и всех его последователей, которые под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства более полутора миллиарда верующих мусульман. Да унизит их Всевышний в этой жизни и в следующей. Аллах скор в расчете, и вы это увидите».

Пост собрал более трех миллионов лайков и множество комментариев от пользователей, разделяющих мнение Хабиба. Ксения Собчак не смогла пройти мимо публикации Нурмагомедова и ответила бойцу:

«Хабиб! Вы герой для многих подростков в России, многие берут с вас пример! Недавно вы заставили многих россиян гордиться своей страной благодаря вашей победе. Я уважаю вашу религиозность, и вы имеете право верить и любить кого хотите. Но не считаете ли вы, что ваши слова могут быть трактованы миллионами мусульман как призыв к насилию над Макроном?».

Также светская львица подчеркнула, что Макрон никогда не выступал против мусульман. Президент противодействует только исламскому радикализму и террористам, которые совершили убийство.