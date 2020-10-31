В долгах как в шелках: налоговая служба подала в суд на Элджея

Рэпер Элджей привык демонстрировать поклонникам роскошный образ жизни: музыкант регулярно хвастается дорогими машинами, люксовыми вещами и шикарным отдыхом. Оказалось, в жизни не все так радужно, как в текстах и на картинке: артист испытывает финансовые трудности.

Сейчас судебные приставы хотят взыскать с Элджея (настоящее имя — Узенюк Алексей) один миллион рублей. На 26-летнем артисте висят два долга — по 500 тысяч рублей каждый.

Ситуацию прояснил отец знаменитости: в прошлом году он пытался вернуть сына в семейный бизнес. Однако, наследник не пожелал заниматься предпринимательской деятельностью и торговать мебелью, поэтому быстро забросил дело. При этом начал накапливаться долг за невыплату налогов, о которых Элджей совсем забыл.

Сейчас звезду разыскивают работники налоговой службы. Родитель Алексея не знает, в курсе ли сын, какие проблемы ему грозят:

«А я тут причем? У сына и спрашивайте!» — прокомментировал ситуацию Константин Семенович.

Элджей — один из самых успешных российских хип-хоп исполнителей на данный момент. У 26-летнего рэпера более 4 миллионов подписчиков в Instagram. Поклонники подсчитали, что выручка с одного концерта Элджея составляет не менее 1 миллиона рублей, а в крупных городах может достигать и 5 миллионов.