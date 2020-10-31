23-летнему сыну Жасмин запретили водить автомобиль и покидать Россию

Певица Жасмин известна не только, как певица, но и заботливая мама. Она растит восьмилетнюю дочку Маргариту и четырехлетнего сына Мирона от второго мужа Илана Шора. А вот от первого брака у певицы есть взрослый сын Михаил Семендуев.

«С днем рождения, мой первый блинчик, который вышел совсем даже не комом, с днем рождения, любимый сын», — так с нежностью она поздравила его в августе с 23-летием.

Но как оказалось, молодой человек растет рискованным гонщиком, который не любит соблюдать правила дорожного движения. В конце октября стало известно, что теперь молодой человек не будет водить машину, так как ему запретили садиться за руль и даже покидать Россию. Причиной этому послужили 567 неоплаченных штрафов ГИБДД на сумму 700 тысяч рублей.

Выяснилось, что приставы подали на него в суд за неуплату. В итоге ему и запретили ездить на машине за рулем до полного погашения штрафов. Отметим, что катается сын Жасмин на дорогостоящем AMG. По всей видимости, молодому человеку нравится скорость. При этом учился он в МГИМО на факультете международной экономики, об этом пишет Телеграм-канал Mash. Напомним, что его отцом является ресторатор Вячеслав Семендуев.

Совсем недавно Жасмин с размахом отпраздновала свой день рождения. сын тоже появлялся на вечеринке и трогательно поздравил маму. Певица не скрывает, что любит и гордится своим наследником. А вот поклонники не раз выражали свое мнение, что парень вырос разбалованным. При этом фанаты считают, что Михаил, который рос в обеспеченой семье, мог просто забыть оплатить штрафы, как это часто бывает.