Некогда скучать: Галкин показал, как шестилетние Лиза и Гарри гоняют на самокатах по замку

В семье Максима Галкина и Аллы Пугачевой двое детей – близнецы Гарри и Лиза. Ребята в новом учебном году пошли в первый класс и с удовольствием грызут гранит науки. Не так давно звездный отец показал, сколько сумок детям приходится брать с собой на уроки – в глазах ребят внимательные фолловеры даже углядели тоску.

На этот раз Галкин показал, как Гарри и Лиза гоняют на самокатах по замку. Дети Пугачевой с удовольствием позировали отцу, стараясь обогнать друг друга и попасть в кадр. Очевидно, что скучать школьникам некогда.

Кроме того, звездные наследники не только любят активные игры, но и творческие занятия. С дочкой занимается сама Алла Пугачева – она учит малышку игре на фортепиано. Недавно Галкин разместил видео, снятое сыном, где Примадонна дает урок музыки девочке.