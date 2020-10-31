«Узнали нашу семейку?»: семья Волковой нарядилась на Хеллоуин

Звезда «Ворониных» нарядила мужа и дочь в членов семейки Адамс.

Российские знаменитости во всю делятся своими образами к Хеллоуину. Не стала исключением и семья 38-летней звезды сериала «Воронины» Екатерины Волковой. Актриса со своим мужем Андреем Карповым и дочкой Лизой нарядились в костюмы семейки Адамс:

«Узнали нашу семейку? Присмотрите получше, возможно, вы их знаете», — подписала публикацию Волкова.



На фото семья позировала с серьезными лицами. Домочадцы артистки облачились во все черное, и даже надели парики. Волкова примерила длинное платье в пол с глубоким декольте и накрасила губы красной помадой. Ее муж Андрей Карпов оделся в классический смокинг с галстуком-бабочкой и срил щетину, оставив усы.

Семья Волковой украсила дом в стилистике праздника: по стенам развешена паутина и осенние листья, а у порога гостей встречают вырезанные тыквы и садовые фонари.

Поклонники пришли в восторг от костюмов:

«Образ прям вау, очень фактурно и атмосферно», «Волковы-Адамс! Доча прям копия», «Вау, вошли в образ», «Шикарно выглядите», — пишут в комментариях фанаты.



В Stories актриса опубликовала видео, на котором с мужем и дочерью станцевала, как семейка Адамс.

Однако, долго оставаться серьезными семья артистки не смогла, и следом они поделились смешным видео.