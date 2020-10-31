«Ты — пример для меня во многом!»: Лазарев поздравил маму с днем рождения

37-летний певец Сергей Лазарев поздравил свою маму с днем рождения. Артист опубликовал в своем микроблоге трогательный пост, посвященный любимой родительнице. Экс-участник группы «Smash!!» написал нежные пожелания, прикрепив совместное фото с Валентиной Викторовной:
«Мамуленька! Любимая! С Днем Рождения! Спасибо тебе за все. Ты — пример для меня во многом! Я тебя люблю! Спасибо мое воспитание, спасибо за мудрость, за силу, за принципы и жизненные ориентиры… Будь здорова и счастлива!».
Поклонников артиста растрогали слова, сказанные им в адрес матери. В комментариях подписчики похвалили Лазарева за искреннюю благодарность маме и присоединились к поздравлениям:
«Благодарный сын — это много значит для матери! Сергей, вы молодец! Всего самого доброго вашей семье!», «С днем рождения Валентину Викторовну! Счастья ей и семейного благополучия! У нее замечательный сын. Ты, Сережа, большой труженик и молодец. У тебя замечательная мама», «Сергей, судя о том, как вы всегда отзываетесь о своей маме, она у Вас мировая! С днем рождения ее! Самого крепкого здоровья, сил, энергии, счастья, чтобы всегда радовал сын и внуки», — написали фанаты.