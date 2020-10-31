«Уже можно… взрослая»: Анна Плетнева показала 17-летнюю красавицу-дочь

Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева — многодетная мать. У звезды эстрады трое детей – две дочери и сын. Старшей Варваре от первого брака – уже 17 лет. Девушка учится на врача и редко появляется в тусовке. Но звездная мама решила показать, какой красавицей выросла ее наследница, и разместила целую подборку фотоснимков.

«Уже можно… взрослая», — подписала Плетнева.

Девушка примерила мамино платье – длинный наряд в бельевом стиле голубого оттенка. Длинные вьющиеся густые волосы, большие глаза и стройная фигура восхитили поклонников:

«Копия мама», «Ну красотка невыносимая», «Очень похожа на Вас) Но если бы я не знал, что это Ваша дочка, то подумал бы, что вы сестры», «Какая красавица!!!!! Я же ее помню по клипу «Воскресный ангел» где ей было 15! там она еще вроде ребенок, но уже и нет! а здесь она вообще — произведение искусства! Все самое лучшее взяла от мамы Ани», «Какая красивая! Фигура, волосы бомба! Не верится, что у Вас такая взрослая дочь!», — не скупятся на эмоции фолловеры.

Исполнительница хита «Плохая девочка» скрывала дочь от публики долгое время. Впервые она показала Варвару, сняв в клипе «Воскресный ангел», о котором упомянул кто-то из поклонников. Объяснила звездная мама свой поступок тем, что родители не имеют права светить своих детей, пока они сами не осознают и не захотят публичности и внимания.