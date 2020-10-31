Цвет настроения — синий: Стеша Маликова объявилась на прогулке в темно-синем жакете с золотыми пуговицами

20-летняя дочь известного музыканта Дмитрия Маликова Стефания часто делится с подписчиками фото своих аутфитов. На этот раз девушка отдала предпочтение образу в оттенках синего: Стеша облачилась в удобные джинсы из классического денима, а также в темно-синий жакет с золотыми пуговицами и вышивкой. В качестве обуви знаменитость выбрала массивные черные ботинки: грубый фасон подчеркивает хрупкость и женственность юной Стефании.

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Об актуальности обуви на массивной подошве порталу Teleprogramma.pro рассказывала модный эксперт Vogue Анна Бжедугова:

«Еще одна модель ботинок, которые не теряют актуальности уже несколько сезонов — это высокие челси Bottega Veneta, которым отдала предпочтение Стеша Маликова. Более лаконичные и ближе к классическим, тем не менее смотрятся необычно».

Финальным аккордом лука стал шарфик синего цвета с голубым принтом и черная сумка-рюкзак на цепочке. Для прогулки по улицам Москвы Стефания объемно уложила светлые локоны и сделала легкий макияж.

«Пятница в компании с моим лучшим другом», — подписала публикацию Маликова.



К слову, сама Стефания любит не только наряжаться сама, но и пробует себя в качестве дизайнера: девушка придумала бренд и стала сама производить одежду. По словам Дмитрия Маликова, наследница сама себя обеспечивает.