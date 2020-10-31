«С тыквами из нашего сада»: Рудковская похвасталась завтраком в стиле Хеллоуин

Продюсер Яна Рудковская в сентябре стала мамой. У них с Евгением Плющенко на свет появился второй сынок, малыш Арсений. Молодые родители души не чают в крохе, полюбил нянчиться с братиком и старший наследник звезд, Саша, которого ласково называют дома Гном Гномычем.

Находит молодая мамочка и время на себя, а точнее, на свои любимые увлечения. Изредка Рудковская публикует фотографии в микроблоге для рубрики про завтраки. На этот раз утренний стол был оформлен тематически.

«Завтрак в стиле Halloween! С тыквами из нашего сада», — отметила Рудковская.

Стол украсили три красивых ярких тыковки, а также букет роз в красно-оранжевых тонах. Подписчики поспешили дать обратную связь:

«Как красиво!», «Красота», «Красота! Как же мне нравится Ваш красный сервис!», «Розы бесподобные», «Такие яркие краски!!», «Как всегда на высоте», — написали в комментариях.

Ранее Рудковская провела онлайн-экскурсию по своему осеннему саду. Пока погода стоит хорошая, на приусадебном участке продюсера вовсю идет стройка.