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«С тыквами из нашего сада»: Рудковская похвасталась завтраком в стиле Хеллоуин

Светская львица оформила утреннюю трапезу в красно-оранжевых тонах.

«С тыквами из нашего сада»: Рудковская похвасталась завтраком в стиле Хеллоуин
Яна Рудковская. Фото: Global Look Press

Продюсер Яна Рудковская в сентябре стала мамой. У них с Евгением Плющенко на свет появился второй сынок, малыш Арсений. Молодые родители души не чают в крохе, полюбил нянчиться с братиком и старший наследник звезд, Саша, которого ласково называют дома Гном Гномычем.

Находит молодая мамочка и время на себя, а точнее, на свои любимые увлечения. Изредка Рудковская публикует фотографии в микроблоге для рубрики про завтраки. На этот раз утренний стол был оформлен тематически.

«Завтрак в стиле Halloween! С тыквами из нашего сада», — отметила Рудковская.

Завтрак Яны Рудковской
Завтрак Яны Рудковской. Фото: instagram.com/rudkovskayaofficial/

Стол украсили три красивых ярких тыковки, а также букет роз в красно-оранжевых тонах. Подписчики поспешили дать обратную связь:

«Как красиво!», «Красота», «Красота! Как же мне нравится Ваш красный сервис!», «Розы бесподобные», «Такие яркие краски!!», «Как всегда на высоте», — написали в комментариях.

Ранее Рудковская провела онлайн-экскурсию по своему осеннему саду. Пока погода стоит хорошая, на приусадебном участке продюсера вовсю идет стройка.

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