Как две сестренки: Водянова запечатлелась с 14-летней дочкой Невой

38-летняя супермодель Наталья Водянова давно проживает в столице Франции. В этом году она вышла замуж за своего возлюбленного Антуана Арно, с которым была помолвлена с 2011 года. В гражданском браке у них родились два сына – Максим и Роман. Кроме того, у Водяновой есть старшие наследники от предыдущих отношений с Джастином Портманом – сыновья Лукас и Виктор, и единственная дочка Нева.

Накануне в микроблоге Водяновой появилось новое фото. на нет топ-модель позирует вместе с красавицей-дочкой. Девушки выбрали одинаковые свитера, но в разных расцветах. Поклонники поспешили усыпать модель и ее дочь комплиментами:

«Наташа, у вас очень красивая дочь! И вы – самая прекрасная женщина на свете!», «Neva-невероятно красивая девушка!», «Доченька ооочень красивая!!!», «Какие красивые нежные и юные девы на фото», «Как две сестренки», «Как доченька выросла! Невероятная красавица! Она пойдет по вашим стопам?», — восторгаются фолловеры.

На совместном снимке и вправду мать и дочь выглядят как сестренки – похожие, красивые и очень молодые.