«Мама либо побоялась, либо постеснялась»: дочь Легкоступовой продолжает искать истинную причину смерти матери

14 августа этого года в возрасте 54 лет умерла певица Валентина Легкоступова. В больницу заслуженная артистка России попала с многочисленными травмами, вызвавшими кому.

За пару месяцев до трагедии артистка вышла замуж за яхтсмена Юрия Фирсова. Несмотря на показания вдовца о том, что травмы певица получила в результате падения в ванной, именно его дочь Легкоступовой винит в смерти матери.

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По словам Аннеты Бриль, Фирсов часто вел себя неадекватно в кругу семьи. Девушка уверена: муж матери нередко поднимал на нее руку, стараясь запугать Легкоступову:

«Эксперты утверждают, что Фирсов действовал как абьюзер. К сожалению, с насилием сталкиваются очень многие женщины, но не все могут в этом признаться, потому что есть внутренний барьер — стеснение. Думаю, мама либо побоялась, либо постеснялась», — предпологает Аннета Бриль.

Дочь артистки утверждает, что Фирсов избил певицу. Такой вывод Бриль сделала из-за многочисленных следов крови в квартире. Девушка намерена идти до конца и доказать, что супруг ее матери — настоящий абьюзер и психологический тиран: