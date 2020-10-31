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«Мама либо побоялась, либо постеснялась»: дочь Легкоступовой продолжает искать истинную причину смерти матери

По делу о смерти певицы продолжается следствие.

«Мама либо побоялась, либо постеснялась»: дочь Легкоступовой продолжает искать истинную причину смерти матери
Валентина Легкоступова с дочерью. Фото: instagram.com/anetta_bril/

14 августа этого года в возрасте 54 лет умерла певица Валентина Легкоступова. В больницу заслуженная артистка России попала с многочисленными травмами, вызвавшими кому.

За пару месяцев до трагедии артистка вышла замуж за яхтсмена Юрия Фирсова. Несмотря на показания вдовца о том, что травмы певица получила в результате падения в ванной, именно его дочь Легкоступовой винит в смерти матери.

По словам Аннеты Бриль, Фирсов часто вел себя неадекватно в кругу семьи. Девушка уверена: муж матери нередко поднимал на нее руку, стараясь запугать Легкоступову:

«Эксперты утверждают, что Фирсов действовал как абьюзер. К сожалению, с насилием сталкиваются очень многие женщины, но не все могут в этом признаться, потому что есть внутренний барьер — стеснение. Думаю, мама либо побоялась, либо постеснялась», — предпологает Аннета Бриль.

Дочь артистки утверждает, что Фирсов избил певицу. Такой вывод Бриль сделала из-за многочисленных следов крови в квартире. Девушка намерена идти до конца и доказать, что супруг ее матери — настоящий абьюзер и психологический тиран:

«Мне очень страшно думать, что мама полюбила человека, который оказался убийцей», — признается Бриль.

Валентина Легкоступова. Фото: globallookpress.com

 

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