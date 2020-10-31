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«Пока Леон спит»: Саша Савельева похвасталась обновками в гардеробе

Певица сделала примерку приобретенных онлайн вещей.

«Пока Леон спит»: Саша Савельева похвасталась обновками в гардеробе
Саша Савельева. Фото: instagram.com/sasha_savelieva/

Экс-солистка группы «Фабрика», 36-летняя Саша Савельева год назад стала мамой. Малыш Леон родился у певицы в браке с актером Кириллом Сафоновым. Певица посвящает все свободное время воспитанию единственного наследника, но и про себя не забывает. Девушка совершила шопинг, пополнив гардероб обновками, и сделала примерку в stories своего микроблога.

«День разбора онлайн-шопинга, пока Леон спит и у меня есть свободное время», — объяснила Савельева.

Девушка приобрела два трикотажных однотонных оверсайз-костюма и оказалась перед выбором – какой ей все-таки оставить. Следом она примерила спортивный комплект – майку и велосипедки.

Заключительным стал удлиненный жакет свободного кроя в бежевом цвете. Певица отметила, что он ей очень понравился а вот муж не оценил.

«Одежду я заказываю в разных местах, потому что сейчас куда-то выходить не очень хочется, это не очень безопасно – в торговый центр или бутик», — объяснила артистка.

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