«Надо выбирать африканские тона»: Васильев рассказал, как правильно одеваться в стиле сафари

На шоу «Модный приговор» героине Ольге стилисты программы составили три образа на разные случаи жизни. Девушка в свои 40 лет выглядит значительно моложе, и модным экспертам не хотелось бы, чтобы одежда выдавала ее истинный возраст. И один из комплектов, в который нарядили Ольгу, оказался в стиле сафари, – по замечанию стилистов, он как раз нивелирует вопрос возраста.

Как именно нужно одеваться в стиле сафари, объяснил историк моды Александр Васильев. Он отметил, что важную роль играет цвет вещей, и назвал оттенки, на которые нужно обращать внимание при составлении комплектов.

«Надо выбирать африканские тона для того, чтобы они микшировались с природой – с песком, с саванной, с зеленью, и отвечали, конечно, жаркому тропическому солнцу», — объяснил Васильев.

Историк моды напомнил телезрителям, что первооткрывателем стиля сафари стал легендарный дизайнер Ив Сен Лоран. Его коллекции в конце 60-х – 70-е годы были насыщены африканскими тонами.