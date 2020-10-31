«Психанул»: Максим Матвеев побрился налысо

Звезда сериала «Триггер» Максим Матвеев кардинально преобразился. Он полностью отказался от шевелюры на голове, запечатлевшись на селфи совершенно лысым. Теперь роскошные черные кудри в прошлом, а свой поступок муж Елизаветы Боярской объяснил просто:

«Психанул», — гласит подпись под снимком.

Подписчики в комментариях не поверили своим глазам. По мнению некоторых фолловеров, Матвеев стал неузнаваем. Более того, он сам на себя не похож. Но кто-то все-таки выразил надежду, что артист просто предстал загримированным, и его шевелюра на месте, в целости и сохранности:

«Не надо так психовать, лучше чай с мятой или еще чего нибудь, но… С волосами лучше», «Да неее, это грим», «Ой! Надеюсь, для роли», «Да Вы чтооо», «Не узнать», «Наконец-то перестанешь опаздывать из-за укладки», «Нет с волосами лучше! Но гримеры молодцы», — пишут фолловеры.

Кстати, не так давно полностью побрился налысо еще один представитель шоу-бизнеса. Шоумен Гарик Мартиросян в конце лета решился на бьюти-эксперимент в надежде, что будет похож на Джейсона Стейтема.