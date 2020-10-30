Лучшие в 2020: Полина Гагарина и Филипп Киркоров были признаны «золотыми» голосами России

Жюри ежегодной премии «Марка № 1 в России» совместно с ВЦИОМ подвели итоги конкурса этого года. По результатам зрительского голосования лучшими певцами стали Филипп Киркоров и Полина Гагарина.

Среди женских голосов пьедестал распределился между Полиной Гагариной (12%), Аллой Пугачевой (7%) и Валерией (7%). У мужчин тройка победителей выглядела следующим образом: Филипп Киркоров (9%), Николай Басков (8%) и Сергей Лазарев (6%).

Король российской эстрады пока никак не отреагировал на победу. А вот серебряный призер «Евровидения-2015» призналась, что осталась довольна результатами опроса.

«Я спокойно отношусь к подсчетам, опросам, наградам и турнирным таблицам, я ни с кем не соревнуюсь, но видеть себя на первом месте мне безусловно очень приятно. Приятно, что это мнение людей, для которых я пою, — а это всегда было самым важным для меня», — заявила артистка в своем микроблоге.

Также Гагарина выразила слова благодарности своей команде и другим исполнителям. К слову, помимо названных лидеров, популярностью у россиян пользуются Светлана Лобода, Лариса Долина, Ани Лорак, Елена Ваенга, Дима Билан, Григорий Лепс, Валерий Газманов и Сергей Лазарев.