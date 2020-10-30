Леди в красном: Тарасова появилась на премьере «Кольская сверхглубокая» в ярком пальто

На вопрос «Что скрывает самая глубокая скважина в мире?» попытался ответить сценарист и режиссер Арсений Сюхин, когда взялся за работу над триллером «Кольская сверхглубокая». Сюжет фильма разворачивается вокруг самого секретного проекта Советского Союза – Кольской скважины в 1984 году. На больших экранах премьера состоится уже 4 ноября, а пока в Москве прошел показ для столичного бомонда.

Не пропустила его и актриса Аглая Тарасова. Только в отличие от главной героини картины, сербской актрисы Милены Радулович, которая появилась на премьере в черном, дочь Ксении Раппопорт выбрала яркий и утепленный образ. Белый вязаный свитер с объемным воротом она дополнила красным классическим пальто.

Вскоре состоится премьера и с участием Тарасовой в главной роли. В ноябре в прокат выйдет триллер «Смертельные иллюзии», где она исполнила главную женскую роль.