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Леди в красном: Тарасова появилась на премьере «Кольская сверхглубокая» в ярком пальто

В широкий прокат картина выйдет 4 ноября.

Леди в красном: Тарасова появилась на премьере «Кольская сверхглубокая» в ярком пальто
Аглая Тарасова. Фото: instagram.com/aglayatarasova

На вопрос «Что скрывает самая глубокая скважина в мире?» попытался ответить сценарист и режиссер Арсений Сюхин, когда взялся за работу над триллером «Кольская сверхглубокая». Сюжет фильма разворачивается вокруг самого секретного проекта Советского Союза – Кольской скважины в 1984 году. На больших экранах премьера состоится уже 4 ноября, а пока в Москве прошел показ для столичного бомонда.

Аглая Тарасова
Аглая Тарасова. Фото: Teleprogramma.pro

Не пропустила его и актриса Аглая Тарасова. Только в отличие от главной героини картины, сербской актрисы Милены Радулович, которая появилась на премьере в черном,  дочь Ксении Раппопорт выбрала яркий и утепленный образ. Белый вязаный свитер с объемным воротом она дополнила красным классическим пальто.

Вскоре состоится премьера и с участием Тарасовой в главной роли. В ноябре в прокат выйдет триллер «Смертельные иллюзии», где она исполнила главную женскую роль.

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