Елена Преснякова рассказала, из-за чего на самом деле ее сын расстался с Кристиной Орбакайте

Недавно в одном из своих интервью Владимир Пресняков-младший рассказывал, как тяжело переживал развод с Кристининой Орбакайте. Он увлекся чрезмерным употреблением алкогольных напитков и вел разгульный образ жизни. С тех пор прошло много лет, и Кристина, и он уже счастливы в других браках, но эта тема до сих пор будоражит многих. На этот раз о ней заговорила мать музыканта – Елена Преснякова. Откровения прозвучали в студии программы Бориса Корчевникова «Судьба человека».

По словам артистки, Кристина в то время хотела больше времени уделять музыке и сцене, а Владимир видел в ней в больше хранительницу очага, маму его первенца и любимую женщину. Елена Преснякова вспомнила, как на одном из концертов при встрече с Аллой Пугачевой, начала винить своего сына. Примадонна в ответ отметила, что и ее дочь «хороша».

Напомним, что Владимир Пресняков уже много лет счастлив в браке с певицей Натальей Подольской. На днях у них родился второй сын, которого назвали Иваном. Кристина Орбакайте замужем за бизнесменом Михаилом Земцовым, которому родила дочь Клавдию. Также уже двое старших сыновей: Никита (внук Елены Пресняковой, — Прим. ред.) и Дени от бизнесмена Руслана Байсарова.