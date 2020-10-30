Звезда фильма «Кольская сверхглубокая» Милена Радулович появилась на премьере с глубоким декольте

Некоторое время назад за экранизацию истории о самом масштабном секретном проекте страны – Кольской сверхглубокой скважине взялся режиссер Арсений Сюхин. Он же выступил и сценаристом. Что из этого получилось зрители смогут увидеть на больших экранах уже с 4 ноября. А пока в Москве состоялась премьера триллера «Кольская сверхглубокая» для светской публики.

Сербская актриса театра и кино Милена Радулович, которая сыграла главную женскую роль, появилась в кинотеатре во всем черном. Поверх прозрачного топа с откровенным декольте она надела классический жакет. Образ дополнила красной сумочкой на коротких ручках.

Перед началом фильма Милена успела рассказать, что ее удивляют русские поклонники тем, что пишут длинные сообщения. А среди российских коллег по цеху отметила талант Алексея Макарова.