Главный дирижер Михайловского театра Ведерников умер от коронавируса

Главный дирижер Михайловского театра Александр Ведерников умер от коронавируса в возрасте 56 лет. Последние дни он находился в тяжелом состоянии в одной из московских больниц.

Как сообщает «Комсомольская правда», коронавирус у музыканта диагностировали 13 октября. Болезнь протекала в тяжелой форме и после того, как подключение к аппарату искусственной вентиляции легких уже не помогало, его кровь насыщали кислородом. Но спасти дирижера не удалось.

В разные годы Александр Ведерников дирижировал в Московском театре имени Станиславского и Немировича-Данченко, в Симфоническом оркестре имени Чайковского и Большом театре. Музыкальным руководителем и дирижером Михайловского театра стал в феврале прошлого года.