«Еще смелее! Пусть Паша видит»: Муцениеце дерзко блеснула родинкой на «ложбинке греха»

Поклонники Агаты Муцениеце вслед за ее соведущим по вокальному проекту «Голос. Дети» на Первом канале Дмитрием Нагиевым, пришли к мнению, что развод явно пошел актрисе на пользу. Стоит только посмотреть на ее свежие Stories в микроблоге. Знаменитость то и дело публикует пикантные снимки, демонстрируя идеальную фигуру без изъяна.

После вторых родов — у Агаты есть семилетний сын Тимофей и четырехлетняя Мия — теперь уже бывшая жена Павла Прилучного жаловалась на то, что ей никак не удается согнать лишний вес. Что только актриса не делала: и диеты держала, и на пробежки выходила, и за питанием следила. Но все безрезультатно. Однако со временем силовые нагрузки и ежедневные утренние пробежки все-таки помогли Муцениеце привести себя в форму.

На свежих кадрах актриса предстала в момент гадания в Stories, так приложение на смартфоне пророчит девушке скорое замужество, едва ли не через пять месяцев. С таким положением дел, судя по довольному лицу, Агата согласна. Вот только кто выступит в роли жениха, пока не известно.

Ко всему прочему, актриса запечатлела пикантное декольте, блеснув соблазнительной родинкой на «ложбинке греха». Поклонники поспешили восхититься Агатой, сделав ей массу комплиментов в одном из фан-аккаунтов звезды.