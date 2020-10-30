«Ох, эти чувственные изгибы»: Летучая в бикини засветила прелести фигуры среди пальм

Лена Летучая знает, как привлечь к себе внимание поклонников. На отдыхе знаменитость блеснула идеальной фигурой без изъяна. Поклонники теледивы не смогли найти, к чему придраться, рассматривая пикантные снимки своей любимицы.
Настолько восхитительно и эффектно в крохотном купальнике выглядела возлюбленная бизнесмена Юрия Анашенкова. При этом свои соблазнительные изгибы Лена прикрыла парео, засветив лишь часть округлого бедра. Особое внимание светская львица привлекла к зоне декольте, показав, чем щедро наградила ее природа.
«Слов нет, как хороша», «Чистый соблазн», «Ох, эти чувственные изгибы!!», «Само очарование», «Народ просто ахнул!!», «Душа поет, глядя на вас», «Вот так и должна выглядеть женщина», «Такая нежная, просто олицетворение природы», «Отличная фигурка», «Как же тяжело поддерживать себя в такой идеальной форме», «Супер!! Фигурка топчик», «Всех соблазнила», «Милашка», «Грациозная дива на пляже», «Отпад, ух какая!!» — пишут фолловеры.