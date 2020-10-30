«Ох, эти чувственные изгибы»: Летучая в бикини засветила прелести фигуры среди пальм

Лена Летучая знает, как привлечь к себе внимание поклонников. На отдыхе знаменитость блеснула идеальной фигурой без изъяна. Поклонники теледивы не смогли найти, к чему придраться, рассматривая пикантные снимки своей любимицы.

Настолько восхитительно и эффектно в крохотном купальнике выглядела возлюбленная бизнесмена Юрия Анашенкова. При этом свои соблазнительные изгибы Лена прикрыла парео, засветив лишь часть округлого бедра. Особое внимание светская львица привлекла к зоне декольте, показав, чем щедро наградила ее природа.