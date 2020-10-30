Маска к Хеллоуину: рисуем на лице образ подружки Джокера Харли Квинн
Видео
«Загугли звезду»: Влад Соколовский – о жестких травмах на «Ледниковом периоде», о Дакоте…
Видео

«Соблазн»: Глюк’oZa в дерзком купальнике позировала на Мальдивах с мужем

Артистка состоит в барке с Александром Чистяковым более 14 лет.

«Соблазн»: Глюк’oZa в дерзком купальнике позировала на Мальдивах с мужем
Глюкоза. Фото: instagram.com/glukozamusic

Брак Глюк’oZы и Александра Чистякова можно назвать одним из самых крепких в российском шоу-бизнесе. Более 14 лет назад артистка вышла замуж за бизнесмена, родила двух дочек и продолжает творческую карьеру.

Она не только выпускает новые треки, но и снимается в кино. Так, недавно проходили съемки комедии Александра Реввы «Бабушка легкого поведения – 3». В этом фильме Наташа Чистякова-Ионова играет одну из главных ролей. Теперь же певица с семьей решила отдохнуть от городской суеты и отправилась на Мальдивы. Снимками с мужем в своем микроблоге Глюк’oZa делится крайне редко, но на отдыхе решила сделать исключение.

Глюкоза и Александр Чистяков
Глюк’oZa и Александр Чистяков. Фото: instagram.com/glukozamusic

«Из каких же разных частей иногда состоит целое…» — подписала фото Глюк’oZa.

На снимке певица позировала в дерзком купальнике модного оливкового оттенка рядом с мужем. Чистяков на пляже был только в шортах. Фанаты артистки заметили, в какой превосходной физической форме находится 47-летний бизнесмен.

«Классные! Очень красивые! Горячая парочка», «Соблазн», «Идеальные», «Очень чувственно и нежно», — пишут фолловеры.

Тэги

Глюк’oZaГлюкоза личная жизньГлюкоза новостиГлюкоза образГлюкоза последние новости