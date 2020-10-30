«Наша история любви»: Фахрийе Эвджен в джинсовой куртке позировала с сыном Караном на руках

Еще в апреле 2019 года у Фахрийе Эвджен и Бурака Озчивита родился общий ребенок — первенец Каран. Избранница актера из турецкого сериала «Великолепный век» подарила своему мужу долгожданного сына. Пара сыграла свадьбу летом 2017 года, а спустя некоторое время у них появился малыш. Став мамой, актриса из сериала «Королек — птичка певчая» полностью сконцентрировалась на семье. Ее главная забота — это полуторагодовалый сынишка, который требует от звездной мамочки максимум ее внимания.

На личной страничке в Instagram Эвджен поделилась редким семейным кадром, на котором она позировала с сыном Караном на руках. Актриса облачилась в джинсовую куртку и белый топ, подобрав нетривиальный аутфит в городском стиле. Ее образ дополнили облегающие черные брюки, а вот длинные локоны она собрала в пучок.

«Наша история любви», — подписала снимок Фахрийе, отметив на фото своего мужа, который вместе с возлюбленной и сыном на съемку не приехал.

Бурак Озчивит много снимается в кино, и в основном его зовут в исторические проекты. Поэтому он редко бывает дома.