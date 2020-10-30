«Хотела на званый ужин, но осталась дома»: Рудковская устроила танцы в пижаме

В конце сентября Яна Рудковская вновь стала мамой. Хотя малыша Арсения звездной паре родила суррогатная мать, но дел у продюсера с появлением крохи заметно прибавилось. Об этом она сама недавно рассказывала в беседе с верными почитателями. Теперь бизнесвумен предпочитает проводить вечера не на светских раутах, а в домашней обстановке со своей семьей. В личном микроблоге жена олимпийского чемпиона Евгения Плющенко опубликовала соответствующее видео, на котором танцевала в пижаме.

«Тот случай, когда хотела пойти на званый ужин, но осталась дома», — подписала видеоролик Рудковская.

Для Яны это уже четвертый ребенок. У знаменитости есть старшие сыновья от предпринимателя Виктора Батурина — Андрей и Николай. Они учатся в МГИМО, куда поступили самостоятельно, без помощи звездных родителей. В браке с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко у светской львицы семь лет назад родился сын Саша, известный как Гном Гномыч. Недавно Рудковская раскрыла доходы своего наследника. Выяснилось, что юный фигурист только на рекламе в прошлом году заработал 12 миллионов рублей.