«Нашла коня»: Решетова с сыном от Тимати весело проводит время на море

Не так давно Анастасия Решетова рассталась с отцом своего сына Ратмира. Еще летом фанаты подозревали, что в паре не все гладко, поэтому новость не вызвала широкий резонанс. Гораздо активнее в Сети обсуждали тот факт, что Тимати стал главным героем нового сезона шоу «Холостяк». К слову, уже в первые сутки организаторам поступило свыше 30 тысяч заявок на участие от потенциальных «невест». А Настя тем временем решила отдохнуть от Москвы и улетела в теплые края, где весело проводит время с наследником и рассказывает об этом в своем Instagram.

«Нашла маленькому джигиту коня по размеру», — подписала ролик Решетова.

К слову, Тимати тоже улетел отдыхать на море. Рэпер с дочкой Алисой от Алены Шишковой находится на Мальдивах. Компанию им составила мама рэпера — Симона Юнусова. Она души не чает в своей внучке. А вот день рождения Ратмира, которому не так давно исполнился годик, звездная бабушка пропустила, сославшись на важные дела. Решетова на маму своего бывшего избранника не обиделась и даже оправдала Симону, отметив, что в тот день она была нужнее Алисе.