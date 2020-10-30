«Нет денег на нормальные майки»: Бородина показала, что спит в «рваной» футболке

Ведущая реалити-шоу «Дом-2» на ТНТ Ксения Бородина не раз признавалась, что является настоящим шопоголиком. Она регулярно пополняет свой внушительный гардероб брендовыми вещами. Сумки, обувь, верхняя одежда и аксессуары — это лишь малая часть покупок за последние походы в бутики.

Для дома Бородина тоже выбирает трендовые вещи — комфортные, стильные и с «фишкой». Накануне теледива показала домашнюю майку с «рваным», искусственно состаренным воротом и решила пошутить:

«У Бородиной нет денег на нормальные майки. Смотрите: спит в разорванных. Ну посмотрите, все в дырочках. Как такое возможно вообще?» — иронизирует звезда экрана.

Напомним, что Ксения следит не только за собственным стилем. Она также сама одевает детей, подбирая для дочерей — Маруси и Теоны — исключительно стильные луку по возрасту. Бородина с малых лет приучает их к тому, что девушка должна быть ухоженной и элегантной.