«Выглядит абсолютной красавицей»: Стриженова в винной блузке и лодочках появилась в «Останкино»

Еще историк моды Александр Васильев в своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники говорил о том, что Екатерина Стриженова «умело лепит из себя» невероятно стройную женщину. Ведущая программы «Доброе утро» на Первом канале знает, как правильно сделать акценты на талии.

Вот и на этот раз жена кинорежиссера и сценариста Александра Стриженова облачилась в юбку с высокой посадкой, дополнив аутфит поясом, который разграничивал ее силуэт. К наряду Екатерина подобрала винную блузку с рукавами буфами и остроносые лодочки на шпильке. Знаменитость крайне редко появляется на публике без каблуков.

«Она хорошо драпирует фигуру и выглядит абсолютной красавицей. Одевается Катя великолепно, как настоящая звезда», — приводит 7days слова Александра Васильева, который по достоинству оценил гардероб теледивы.

Напомним, что у 52-летней Стриженовой есть внук. Маленький Петя Петрович (так малыша называют домашние. — Прим. ред.) вместе с родителями живет в Штатах. Но и на малой родине своих бабушки и дедушки бывает часто. Екатерина души не чает внука, а он, по словам телеведущей, больше привязан к деду. У них есть своим мужские тайны, дела и секреты.

«Октябрю конец!! Всем доброго утра и удачного дня!» — отметила Стриженова, обратившись к верным почитателям.

Екатерина дала понять, что не может поверить тому, что вот-вот наступит ноябрь. А следом и Новый год.