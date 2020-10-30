«Сладость моя»: Саша Черно из «Дома-2» показала подросшего сына

Одна из популярных пар телепроекта «Дом-2» — Александра Черно и Иосиф Оганесян — неделю назад покинули шоу. Сейчас супруги на перепутье: решение уйти они приняли на эмоциях. И вроде бы их зовут обратно, но муж с женой еще не решили окончательно, что делать. Черно утверждает, что с рождением ребенка они сильно изменились. И теперь они не те «фрики», которых хотят видеть зрители.

А тем временем крохе Стефану, первенцу Черно и Оганесяна, 30 октября исполнилось 3 месяца. Молодая мамочка показала, как подрос их малыш. Он уверенно держит голову, заметно поправился, а волосы на голове посветлели.

«Сынуля, сладкий мой мальчик! Скажи: всем привет! А что мы икаем? Сладость, а сладость моя!» — нежно общается мама с крохой.

Черно и Оганесян покрестили сына в сентябре. И решили буквально на следующий же день вернуться на проект. Но с переменами в семье и приобретением статуса родителей многое в мировоззрении пары поменялось, утверждают участники проекта.