«Ребетеночек на подходе»: Бородина похвасталась огромным «животом»

О том, что Ксения Бородина беременна, заговорили еще, когда девушка отдыхала в Турции. Для похода в греческий ресторан Средиземноморья теледива выбрала безразмерное платье, вызвавшее массу обсуждений в ее аккаунте.

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Но покинув Турцию, Бородина не уехала от сплетен о своем «интересном положении». Она уже несколько дней в Москве, но вопросы о ее беременности продолжаются. И девушка не выдержала: она разместила в своем Instagram снимок с огромным «животом» и сообщила:

«Бегом к роддому! Ребетеночек на подходе», — саркастически написала теледива.

Подписчики оценили юмор своей любимицы. Они решили подыграть телеведущей и стали комментировать срок и другие детали «интересного положения»:

«Остренький живот. Точно пацан», «Да там тройня точно», «Наверное мальчик, потому что лицо не поменялось», «Ой, я уже у роддома с цветами», «Не. Не опустился живот. Рано еще. Пару недель еще походишь», «Меня часто спрашивают не беременна ли я? А я просто люблю покушать», — пишут фолловеры.

А муж Бородиной, Курбан Омаров и вовсе забеспокоился о том, кто же отец. Напомним, что у телеведущей двое детей – 11-летняя Маруся и 4-летняя Теона.