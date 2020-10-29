Домашний вечер: 71-летняя Пугачева в белоснежном платье-жакете предстала у рояля с дочкой

Алла Пугачева уже почти девять лет счастлива в браке с пятым мужем Максимом Галкиным. Несколько лет назад влюбленные даже обвенчались. К слову, у влюбленных подрастают дети Лиза и Гарри. Двойняшек им выносила суррогатная мать. В этом году родители отвели малышей в школу, но они уже умеют не только читать, а также говорить на разных языках благодаря частным учителям, которых им нанимали ранее.

Не так давно Пугачева собирала у себя гостей и играла для них на пианино прямо во дворе замка. А недавно игрой на музыкальном инструменте увлеклась ее дочка. Похоже, что скоро они смогут выступать в дуэте. Накануне Максим поделился новым видео. Он показал, как проходят их домашние вечера. Гарри снял маму и сестру, которые вместе наигрывали мелодию на рояле. При этом 71-летняя Алла Борисовна предстала не в халате, а в белоснежном платье-жакете. Она впервые за долгое время выпрямила волосы и сделала нюдовый макияж.

«Ой, слетело», — смутилась Лиза. «Да, ладно», — ответила ей Примадонна.

Они все же сыграли мелодию, а в это время Гарри размахивал рукой. Мальчик рассмеялся, когда придумал слова для песни. Ему показалось, что это похоже на полет бабочки.

«Режиссер, оператор и дирижер — Гарри Максимович», — написал Галкин.

Поклонники восхитились звездной семьей. Одни одарили комплиментами Лизу, а другие поразились тому, как выглядит Пугачева. «Какие дружные и талантливые детки», «Какие все классные», «Любимая песенка моего папы! Многие детки ее не знают», «Алла Борисовна такая красавица», «Какие милые», «Лиза прям мамина дочка», «Алла молодец, помогает ей», «Какая стильная Алла даже дома», — стали комментировать пост подписчики.