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«Спора о ребенке нет»: адвокат Асмус раскрыла подробности развода актрисы с Харламовым

Марина Дубровская прокомментировала бракоразводный процесс знаменитостей.

«Спора о ребенке нет»: адвокат Асмус раскрыла подробности развода актрисы с Харламовым
Кристина Асмус и ее бывший муж Гарик Харламов. Фото: Борис Кудрявов/«Экспресс-газета»

О кризисе в отношениях Кристины Асмус и Гарика Харламова стало известно еще летом этого года. Однако только спустя четыре месяца знаменитости смогли подписать акт о разводе. Специально для портала Teleprogramma.pro адвокат Асмус  —  Марина Дубровская —  прокомментировала отношения между бывшими возлюбленными.

«Развод оформлен в суде. Спора о ребенке не было и нет до сегодняшнего момента. Раздел имущества, скорее всего, будет происходить в мирном, переговорном ключе», — объяснила правозащитник.

По поводу отношений Кристины и Гарика юрист сказала следующее:

«Кристина пытается сохранять дружеские отношения с Игорем. Очень надеемся, что договоримся путем переговоров».

На что из общего нажитого имущества претендует исполнительница главной роли в фильме «Текст», адвокат не стала комментировать.

Напомним, что дочь Асмус и Харламова — Анастасия в данный момент проживает с мамой. Пока Кристина находится на карантине, девочка общается с родительницей по видеосвязи.

дочь Гарика Харламова и Кристины Асмус
Дочь Гарика Харламова и Кристины Асмус — Анастасия. Фото: Instagram.com/asmuskristina

Также стало известно, что именно Кристина настояла на разводе.

«Игорь на протяжении долгих месяцев с этим решением был не согласен. В августе этого года, когда мы уже активно находились в суде, до последнего пытался вернуть супругу, наладить отношения с ней. Но Кристина приняла решение остаться друзьями ради дочери», — рассказала также Марина Дубровская для «СтарХит».

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