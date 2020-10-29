«Спора о ребенке нет»: адвокат Асмус раскрыла подробности развода актрисы с Харламовым

О кризисе в отношениях Кристины Асмус и Гарика Харламова стало известно еще летом этого года. Однако только спустя четыре месяца знаменитости смогли подписать акт о разводе. Специально для портала Teleprogramma.pro адвокат Асмус — Марина Дубровская — прокомментировала отношения между бывшими возлюбленными.

«Развод оформлен в суде. Спора о ребенке не было и нет до сегодняшнего момента. Раздел имущества, скорее всего, будет происходить в мирном, переговорном ключе», — объяснила правозащитник.

По поводу отношений Кристины и Гарика юрист сказала следующее:

«Кристина пытается сохранять дружеские отношения с Игорем. Очень надеемся, что договоримся путем переговоров».

На что из общего нажитого имущества претендует исполнительница главной роли в фильме «Текст», адвокат не стала комментировать.

Напомним, что дочь Асмус и Харламова — Анастасия в данный момент проживает с мамой. Пока Кристина находится на карантине, девочка общается с родительницей по видеосвязи.

Также стало известно, что именно Кристина настояла на разводе.