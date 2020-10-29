«Тянемся на шпагатик»: Кудрявцева показала первое балетное занятие двухлетней дочки

Фигуристка Татьяна Навка в своем микроблоге не так давно хвасталась достижениями своей шестилетней дочери Нади. Девочка ходит на балет и усердно стремится сесть на шпагат. Преодолевая боль, не обращая внимания на слезы, наследница олимпийской чемпионки все-таки осилила упражнения на гибкость.

Вслед за Навкой в балетную школу свою дочку отвела и Лера Кудрявцева. Малышка Маша в свои два годика очень смышленый и талантливый ребенок. И занятия ей очень понравились. Хореограф отметила на занятии: «С каким интересом она занимается!».

Машенька в гимнастическом купальнике и фиолетовой юбке-пачке с удовольствием исполнила «Тарантеллу» с педагогом, а в финале занятия начала осваивать растяжку.

«Тянемся на шпагатик», — сообщила педагог.

Забавными видео с первого занятия дочки звездная мамочка Лера Кудрявцева поделилась у себя в Instagram. Она сделал репост ролика со странички балетной школы.